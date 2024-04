Meyer Werft in finanzieller Schieflage: Springt das Land wieder ein? Stand: 09.04.2024 16:33 Uhr Die Papenburger Meyer Werft ist nach Informationen von NDR Niedersachsen in finanzieller Schieflage. Im November muss ein Kredit zurückgezahlt werden. Das könnte zum Problem werden.

Nach Informationen des NDR Niedersachsen muss die Werft eine Kreditsumme in Höhe von 550 Millionen Euro im November zurückzahlen. Dafür fehlen ihr aber wohl die Rücklagen. Die Lage sei herausfordernd, heißt es von der Werft. Konkrete Zahlen nennt das Unternehmen nicht. Einem Insider zufolge steht die Zukunft der Werft auf Messers Schneide. Zuerst hatte die "Wirtschaftswoche" über die Schieflage berichtet.

Videos 1 Min Meyer Werft: Niedersachsen bürgt für Kreuzfahrtschiff-Kredit Das Unternehmen benötigt 350 Millionen Euro, das Wirtschaftsministerium hat die Zahl nicht bestätigt. (20.04.2023) 1 Min

Schiffe werden erst bezahlt, wenn sie fertig sind

Eigentlich gelten die Auftragsbücher des Traditionsunternehmens aus Papenburg mit Standorten in Rostock und im finnischen Turku als gut gefüllt. Aber: Gezahlt wird meist erst dann, wenn die Schiffe fertig sind. Bis dahin muss die Werft mit Krediten in Vorleistung gehen. Die hohe Verschuldung des Unternehmens, das 2022 einen Umsatz von 2,1 Milliarden Euro erzielte, gilt der "Wirtschaftswoche" zufolge als problematisch.

Landtag schaltet sich ein

Wohl so problematisch, dass sich der Wirtschaftsausschuss im Niedersächsischen Landtag einschaltete. Vergangenen Freitag wurden die Abgeordneten über die finanzielle Lage der Meyer Werft informiert. Der Inhalt sei vertraulich gewesen, sagte ein Sprecher von Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) in Hannover. In dessen Ministerium prüft man nach Informationen von NDR Niedersachsen aktuell, ob eine weitere Bürgschaft des Landes nötig werden könnte. Dazu wollte sich ein Sprecher des Ministeriums nicht äußern. Bürgschaften fielen unter das Wirtschaftsgeheimnis, hieß es, weil sie Rückschlüsse auf sensible Unternehmensdaten zuließen. Im vergangenen Jahr war der Werft bereits eine Bürgschaft über 350 Millionen Euro gewährt worden.

Wirtschaftswoche: Sanierungsexperte soll Werft auf Vordermann bringen

Das Geld aus der ersten Landesbürgschaft ist nach Informationen des NDR Niedersachsen bereits aufgebraucht. Bis 2029 hat die Meyer Werft demnach Zeit, es zurückzuzahlen. Von der Werft wollte das niemand offiziell bestätigen. Wie die "Wirtschaftswoche" berichtet, will das Unternehmen mit dem Sanierungsexperten Ralf Schmitz zusammenarbeiten, der bereits den Energiekonzern Steag vor der Pleite bewahrt hatte. Ein Werftsprecher wollte dies nicht kommentieren.

Werft bekam zuletzt neue Aufträge

Das Unternehmen hatte zuletzt mehrere Aufträge an Land ziehen können. Der Sprecher von Wirtschaftsminister Lies teilte mit, die Werft arbeite erfolgreich und sei vom Auftragsbestand sehr gut aufgestellt. Sie habe aber weiter mit hohen Material- und Energiekosten zu kämpfen. Die Meyer Werft beschäftigt rund 3.000 Menschen.

