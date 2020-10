Stand: 12.10.2020 07:45 Uhr Menslage: 14-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Eine 14 Jahre alte Jugendliche ist bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Osnabrück schwer verletzt worden. Wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte, war der Fahrer des Unfallautos aus Menslage Richtung Quakenbrück fahrend in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und in einen Straßengraben gefahren. Die 14-Jährige wurde aus dem Wagen geschleudert und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer und ein weiterer Mitfahrer blieben unverletzt.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.10.2020 | 06:00 Uhr