Melle: Polizei löst private Feier mit 150 Gästen auf

Die Polizei hat in Melle (Landkreis Osnabrück) am Samstagabend eine private Feier mit rund 150 Gästen aufgelöst. Nach Angaben eines Sprechers hatten die Beamten mehrere Hinweise erhalten. Vor Ort stellten sie fest, dass das veranstaltende Paar keine Kontaktdatenerfassung vorlegen konnte. Zudem hätten der 27-Jährige und die 21-Jährige die erforderlichen Nachweise zur 2G-Plus-Regel nicht überprüft, so der Sprecher. Bei einer stichprobenartigen Kontrolle konnten neun der Gäste keinen aktuellen Negativtest nachweisen. Sechs Gäste konnten keinen Impfnachweis vorlegen, hatten sich vorher jedoch testen lassen. Die Polizei schrieb mehrere Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten.

