Stand: 20.06.2024 09:04 Uhr Meldepflichtiger Störfall bei Brennelementefabrik in Lingen

Auf dem Betriebsgelände der Brennelementefabrik Lingen (BFL) kam es zu einem meldepflichtigen Störfall. Wie die Betreiberin der Anlage, die Advanced Nuclear Fuels GmbH (ANF), am Mittwoch mitteilte, sind versehentlich geringe Abwassermengen aus einem Verweilbecken ausgetreten. Die Ursache für den Störfall: Am 7. Juni habe es einen Defekt an einem Absperrschieber gegeben, hieß es in einer Mitteilung. Dieser sei aber inzwischen behoben worden. Proben hätten keine Hinweise darauf gegeben, dass das Wasser radioaktiv belastet sei, so die BFL. Beim Betrieb der Anlage fallen Abwässer an, die in zwei Verweilbecken gesammelt werden. Störfälle wie diese muss ANF als Betreiberin dem niedersächsischen Umweltministerium melden.

