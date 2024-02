Stand: 27.02.2024 10:20 Uhr Matratze in Flammen - Hausbewohner kommt ins Krankenhaus

In einem Wohnhaus in Twist (Landkreis Emsland) ist in der Nacht zu Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei war kurz vor Mitternacht eine Matratze in Brand geraten - vermutlich ausgelöst durch eine brennende Zigarette. Ein 34-jähriger Hausbewohner habe versucht, das Feuer selbst zu löschen, und dabei eine Rauchgasvergiftung erlitten. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die weiteren Bewohnerinnen und Bewohner des Gebäudes konnten sich in Sicherheit bringen, sie blieben unverletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand den Angaben zufolge rasch löschen.

