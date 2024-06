Massenkarambolage auf A1: Sperrung aufgehoben Stand: 10.06.2024 21:11 Uhr Die Sperrung der A1 zwischen Holdorf und Neuenkirchen-Vörden (Landkreis Vechta) ist aufgehoben. Am Montagnachmittag hatte sich dort ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet und für Staus gesorgt.

Neun Fahrzeuge, darunter fünf Lastkraftwagen, seien in den Unfall verwickelt gewesen, teilte ein Sprecher der Polizeiinspektion Osnabrück auf Anfrage des NDR Niedersachsen mit. Zwei Personen kamen demnach mit leichten bis mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Nach Angaben des Polizeisprechers verkeilten sich die Unfallfahrzeuge so ineinander, dass sie die Autobahn in Fahrtrichtung Münster zunächst vollständig blockierten.

Unfallursache unklar

Am Abend wurden die Bergungsarbeiten abgeschlossen und die Fahrbahn Richtung Münster wieder freigegeben. Der Unfall und eine Baustelle bei Holdorf hatten zwischenzeitlich für einen massiven Rückstau von bis zu 15 Kilometern gesorgt. Die Unfallursache ist noch unklar.

