Marinade eines Gewürzherstellers färbt Bach blutrot Stand: 15.06.2023 14:54 Uhr Feuerrot war jüngst ein Abschnitt des Icker Bachs in Belm (Landkreis Osnabrück). Der Auslöser dieses ungewöhnlichen Anblicks war Marinade von einem Gewürzhersteller.

Die rote Marinade, wie sie zum Würzen von Grillfleisch genutzt wird, war am Sonntag durch ein Versehen in den Regenwasserkanal der Firma geflossen, wie ein Sprecher der Feuerwehr dem NDR in Niedersachsen am Donnerstag erklärte. Die Firma habe den Vorfall selbst bei der Feuerwehr gemeldet, die daraufhin zunächst eine Ölsperre auslegte. Da der Kanal bis zum Zufluss in den Icker Bach unterirdisch verläuft, sei eine Spezialfirma angefordert worden, um den Kanal zu spülen. Wie geplant, sei das Öl-Gewürz-Gemisch dann in den Icker Bach geflossen, den es knallrot färbte.

Unangenehmer Geruch, aber wohl nicht schädlich

Die Spezialfirma habe die Marinade dort von der Wasseroberfläche absaugen können, sagte der Feuerwehrsprecher. Schädlich für Tiere, Pflanzen oder Menschen sei die ölige Flüssigkeit wohl nicht gewesen. Wegen der hohen Konzentration habe sie lediglich etwas unangenehm gerochen, so der Sprecher. Er selbst habe später am Tag noch gegrillt - auf mariniertes Fleisch habe er dabei allerdings keine Lust mehr gehabt.

