Stand: 06.12.2023 21:19 Uhr Mann vergisst Methadon im Bus - Polizei ruft zur Vorsicht auf

Die Polizei in Osnabrück warnt vor einem vergessenen Methadonset in einer Apotheken-Tüte. Wie die Beamten mitteilten, hat ein Mann, der sich aktuell in einem Methadonprogramm befindet, die Tüte in einem Linienbus Richtung Osnabrücker Hauptbahnhof liegen gelassen. Er soll demnach am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr mit der Buslinie 10 oder 16 gefahren sein und die Papiertüte mit Apotheken-Aufschrift verloren haben. Die Beamten bitten, den Fund der Tüte mit acht weißen Plastikflaschen mit rotem Deckel sofort bei der Polizei oder dem Notruf 110 zu melden. Das Opioid kann den Angaben zufolge besonders für Kinder und Jugendliche bereits in geringen Mengen lebensbedrohlich sein.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min