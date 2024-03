Stand: 10.03.2024 16:29 Uhr Mann überquert Gleise im Bahnhof und stürzt vor einfahrenden Zug

Ein 22-jähriger Mann hat am Bahnhof Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) am Samstagabend unerlaubterweise die Bahnschienen überquert. Dabei stolperte er, stürzte ins Gleisbett und verletzte sich, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Während ein Zug einfuhr, zogen Zeugen den Mann zurück auf den Bahnsteig. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der Lokführer eine Schnellbremsung ein. Der 22-Jährige muss sich jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr