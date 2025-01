Stand: 30.01.2025 12:40 Uhr Mann soll 14-jährige Mädchen im Zug sexuell belästigt haben

Im Zug von Osnabrück nach Schüttorf (Landkreis Grafschaft Bentheim) soll ein Mann zwei 14-jährige Mädchen sexuell belästigt und geschlagen haben. Nach Angaben der Bundespolizei hatte der Mann auf der Fahrt am Dienstagnachmittag zunächst auf sexuelle Weise gestikuliert. Dann habe er eines der beiden Mädchen an die Brust gefasst. Als die Jugendlichen am Bahnhof Schüttorf entkommen wollten, soll der Mann beide geschlagen haben. Außerdem wurde der E-Scooter eines der beiden mutmaßlichen Opfer beschädigt. Die Bundespolizei hat einen 33-jährigen Verdächtigen gefasst. Sie sucht nun nach möglichen weiteren Opfern, die auf der Bahnstrecke zwischen Rheine (Landkreis Steinfurt) und Schüttorf von dem Mann belästigt worden sind. Betroffene können sich bei der Bundespolizei in Osnabrück unter der Telefonnummer (0541) 33 12 80 melden.

