Stand: 29.07.2024 13:28 Uhr Mann schwimmt in fremdem Pool und stiehlt rote Badehose

Ein 34-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag in Bramsche (Landkreis Osnabrück) laut Polizei in einen fremden Garten eingedrungen. Dort zog er eine dort liegende Badehose an und stieg in den Pool. Anschließend soll er außerdem Kinderspielzeug beschädigt haben. Der Mann verließ kurz darauf den Garten und ließ mehrere persönlichen Gegenstände zurück. Als der Besitzer diese später entdeckte, rief er die Polizei. Die Beamten trafen in der Nähe auf einen Mann in einer roten Badehose und Badeschuhen. Er habe einen verwirrten Eindruck gemacht und offenbar unter Drogeneinfluss gestanden, so die Polizei. Gegen den 34-Jährigen wird nun wegen Hausfriedensbruch, Diebstahl und Sachbeschädigung ermittelt.

