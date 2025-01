Stand: 10.01.2025 14:45 Uhr Mann bei Unfall mit Reisebus lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall in Salzbergen (Landkreis Emsland) ist am Donnerstagnachmittag ein Mann lebensgefährlich verletzte worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 35-Jährige aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte er frontal mit einem Reisebus. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er in seinem Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn befreien. Der 63-jährige Busfahrer und ein dreijähriges Kind, das zum Unfallzeitpunkt auch in dem Bus saß, wurden leicht verletzt. Die Fahrbahn Richtung Rheine musste nach dem Unfall vorübergehend voll gesperrt werden.

