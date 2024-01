Stand: 26.01.2024 19:18 Uhr Mann mit Heroin in der Unterhose und Kokain im Mund erwischt

Ein 52-jähriger Mann ist mit dem Versuch gescheitert, Drogen in seiner Unterhose aus den Niederlanden nach Deutschland zu schmuggeln. Wie die Bundespolizei Bad Bentheim am Freitag mitteilte, war der Mann bei der Kontrolle auf einem Parkplatz an der A30 aufgefallen. Er saß als Beifahrer in einem Wagen mit deutschem Kennzeichen, der aus den Niederlanden eingereist war. Als sie den Mann durchsuchten, fanden die Bundespolizisten eigenen Angaben zufolge rund 48 Gramm Heroin in seiner Unterhose - abgepackt in drei Plastikbeuteln. Zudem habe er "eine kugelförmig abgepackte Konsumeinheit Kokain" in seinem Mund gehabt. Den Marktwert der Drogen schätzt die Polizei auf etwa 2.300 Euro. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

