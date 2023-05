Stand: 22.05.2023 17:01 Uhr Mann bepöbelt Familie im Zug und schlägt Streitschlichter

Ein 58-jähriger Mann soll am Sonntagabend eine Familie in der Westfalenbahn Richtung Emden bepöbelt haben. Als ein 25-Jähriger dazwischen ging, soll ihn der Mann ins Gesicht geschlagen und bedroht haben. Außerdem habe der 58-Jährige bei der Einfahrt in den Bahnhof Meppen die Notbremse gezogen. Als die Bundespolizei am Bahnsteig eintraf, hatte sich die Familie mit ihren Kindern bereits entfernt. Der Vorfall ereignete sich gegen 22 Uhr.

Die Ermittler bitten die betroffene Familie, sich bei der Bundespolizei in Bunde unter der Rufnummer (04953) 91 99 00 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 22.05.2023 | 15:00 Uhr