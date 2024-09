Stand: 16.09.2024 13:22 Uhr Mann bedroht Polizei mit Messer: SEK-Großeinsatz in Lingen

Polizei und SEK waren am Montagmorgen in Lingen (Landkreis Emsland) mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Polizei sei wegen einer Ruhestörung zu einem Mehrfamilienhaus in die Delpstraße gerufen worden, sagte ein Sprecher. Vor Ort habe dann ein 64-jähriger Mann die Einsatzkräfte mit einem Messer bedroht. Sie riefen daraufhin Verstärkung. In der Zwischenzeit verschanzte sich der Mann in seiner Wohnung. Zur Sicherheit evakuierte die Polizei das Gebäude und sperrte den Bereich weiträumig ab. Das SEK überwältigte den 64-Jährigen schließlich mit einem Elektroschocker auf seinem Balkon. Er befindet sich laut Polizei inzwischen in medizinischer Behandlung.

