12.08.2021 10:04 Uhr Mädchen auf Zebrastreifen in Kettenkamp von Auto erfasst

Ein zwölfjähriges Mädchen ist bei einem Unfall in der Samtgemeinde Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) schwer verletzt worden. Wie die Polizei meldete, hatte ein Auto das Mädchen am Mittwoch in der Gemeinde Kettenkamp auf einem Zebrastreifen erfasst. Die 52 Jahre alte Fahrerin soll die Zwölfjährige aufgrund der tief stehenden Sonne übersehen haben. Sie erlitt einen Schock. Ein Rettungswagen transportierte das Mädchen in ein Krankenhaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 12.08.2021 | 06:30 Uhr