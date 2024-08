Stand: 20.08.2024 06:53 Uhr Lokalpolitik berät Sanierung des VfL-Stadions in Osnabrück

Der Osnabrücker Finanzausschuss befasst sich am Dienstag mit der Sanierung des VfL-Stadions an der Bremer Brücke. Er könnte die Weichen für das rund 68 Millionen Euro teure Projekt stellen. Endgültig entscheiden wird der Stadtrat in zwei Wochen. Stimmt er zu, können die Planungen für die Sanierung des Stadions beginnen. Allein dafür sind sieben Millionen Euro veranschlagt. Kontrovers diskutiert wird die Frage, wie viel Geld die Stadt dem Projekt beisteuern möchte. Die Ratsmehrheit von SPD, Grünen und Volt sieht eine riesige Herausforderung für die Stadt und die Region und erwartet eine schwierige Debatte. In der Vergangenheit hatten Ratspolitiker mehrfach klar gestellt, die Stadt werde sich in einer angemessenen Höhe beteiligen.

Schlagwörter zu diesem Artikel VfL Osnabrück