Stand: 15.11.2024 12:49 Uhr Lohne: 25 Millionen für ein neues Hallenbad

Die Stadt Lohne (Landkreis Vechta) will 25 Millionen Euro in den Bau eines neuen Hallenbades investieren. Das hat die Stadt mitgeteilt. Ein Neubau soll die beiden bisher genutzten Schwimmbäder am Gymnasium und in der Kreissporthalle ersetzen. Mit der jüngsten Entscheidung der politischen Gremien habe die Stadt die Weichen für das Großprojekt gestellt, sagte ein Stadtsprecher. Das Bad soll mit einem 25 Meter langen Sportbecken mit sechs Bahnen, einem höhenverstellbaren Boden und einem kleineren Becken ausgestattet werden, hieß es. Das Dach der Halle soll größtenteils mit Photovoltaik-Anlagen versehen und begrünt werden. Der Baubeginn ist für Frühjahr 2026 geplant. Es soll gegenüber des Lohner Gymnasiums gebaut werden. Die Stadt will ein neues Hallenbad bauen, weil die beiden bisher genutzten Schwimmbäder baufällig seien, sagte der Stadtsprecher.

