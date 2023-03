Stand: 27.03.2023 16:32 Uhr Lkw wird geborgen: A1 bei Rieste über Nacht voll gesperrt

Wegen Bergungsarbeiten wird ein Streckenabschnitt der A1 in den Landkreisen Osnabrück und Vechta in der Nacht zu Dienstag voll gesperrt. Laut Polizei war ein Sattelzug am Montagmorgen in einem Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Neuenkirchen-Vörden von der Fahrbahn abgekommen und in eine Böschung gestürzt. Der Lkw und ein Stapler, den dieser transportiert hatte, wurden durch den Unfall beschädigt. Aus dem Stapler traten Betriebsstoffe aus. Der 38 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb laut Polizei unverletzt. Ein Unternehmen soll die Fahrzeuge zwischen 21 Uhr und 6 Uhr am Dienstagmorgen bergen.

VIDEO: A1 wird gesperrt: Lkw rutscht in Straßengraben (1 Min)

