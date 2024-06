Stand: 19.06.2024 09:26 Uhr Lkw stoßen auf Bundesstraße zusammen - 52-Jähriger schwer verletzt

Auf der Bundesstraße 401 bei Esterwegen (Landkreis Emsland) ist am Dienstagnachmittag ein 52 Jahre alter Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten. Wie die Polizei mitteilt, prallte er dort mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Der Lkw des 52-Jährigen habe daraufhin die Leitplanke durchbrochen und sei abseits der Fahrbahn auf dem Dach gelandet, so die Polizei. Der Fahrer wurde nach Angaben der Polizei im Führerhaus eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwerverletzten Mann ins Krankenhaus. Der Fahrer des anderen Lastwagens blieb laut Polizei unverletzt. Die Bundesstraße war wegen der Bergungsarbeiten rund sieben Stunden lang gesperrt.

