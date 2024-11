Stand: 11.11.2024 11:18 Uhr Lkw mit 22 Tonnen Kartoffeln kippt in Baumgruppe

Ein mit 22 Tonnen Kartoffeln beladener Lkw ist bei Wehrbleck (Landkreis Diepholz) von der Straße abgekommen und in eine Baumgruppe gekippt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Freitagabend. Die Bergung sei wegen der einsetzenden Dunkelheit auf Samstag verschoben worden. Während der Bergungsarbeiten werde man die Kreisstraße 43 zeitweise sperren, sagte ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen. Der 71-jährige Fahrer des Lkw blieb bei dem Unfall unverletzt. Warum er auf gerader Strecke mit seinem Fahrzeug erst auf den Seitenstreifen und dann in die Baumgruppe fuhr, ist laut Polizei noch unklar.

Hinweis der Redaktion: In einer vorherigen Version dieses Artikels haben wir Wehrbleck fälschlicherweise im Landkreis Hildesheim verortet. Korrekt ist, dass Wehrbleck im Landkreis Diepholz liegt. Wir haben den Fehler korrigiert.

