Lkw erfasst Auto beim Abbiegen: 82-Jährige schwer verletzt

Auf einer Landstraße in Lengerich im Landkreis Emsland sind am Dienstagabend ein Lastwagen und ein Auto zusammengestoßen. Die 82 Jahre alte Pkw-Fahrerin wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie kam demnach ins Krankenhaus, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Der 66-jährige Fahrer des Lkws sei unverletzt geblieben. Laut Polizei wollte er in Lengerich nach links auf die Landesstraße 60 abbiegen und übersah dabei den Wagen der 82-Jährigen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 10.000 Euro.

