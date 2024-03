Stand: 25.03.2024 07:28 Uhr Lkw durchbricht Betonleitwand auf der A30 bei Osnabrück

Bei einem Unfall auf der A30 bei Osnabrück sind am Sonntagabend drei Menschen leicht verletzt worden. Laut Polizei kam ein 50-Jähriger mit seinem Lkw in Fahrtrichtung Niederlande nach links von der Fahrbahn ab. Der Sattelzug krachte durch eine Betonleitwand und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Trümmerteile aus dieser Abtrennung trafen weitere Fahrzeuge. Parallel sei es zu einem Auffahrunfall gekommen. Aus dem Lkw-Tank sei Dieselkraftstoff ausgelaufen, der das Erdreich und den nahe gelegenen Fluss Düte verunreinigt habe. Für die Bergung und Reparatur war die A30 in Richtung Hannover über mehrere Stunden voll gesperrt.

