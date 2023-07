Stand: 09.07.2023 09:11 Uhr Lkw-Fahrer zerstört Leitplanke und fährt einfach weiter

Auf der A30 nahe Rheine (Nordrhein-Westfalen) an der Grenze zu Niedersachsen ist ein Lkw-Fahrer am Samstagabend von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei Emsland/Grafschaft Bentheim mitteilte, wurden mehr als 50 Meter der Außenschutzplanke zerstört. Auch am Sattelzug entstanden Schäden. Der Fahrer fuhr jedoch einfach weiter. Ein Zeuge rief die Polizei. Kurz vor der niederländischen Grenze konnten Beamte den Lastwagen anhalten. Der 49-jährige Fahrer stand den Angaben zufolge unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab 1,2 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, seinen Führerschein musste er abgeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.07.2023 | 09:00 Uhr