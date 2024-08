Stand: 15.08.2024 08:35 Uhr Lingener feiern im September erstmals Christopher Street Day

In Lingen wird im September zum ersten Mal ein Christopher Street Day veranstaltet. Das teilte die Stadt mit, die ihn zusammen mit dem Queeren Netzwerk Emsland veranstaltet. Das sei "ein wichtiger Schritt für die Sichtbarkeit und Akzeptanz der LGBTQ+ Community in unserer Region", so der Vorsitzende des Bündnisses Michael Meyer. Für den 14. September sind ein Demonstrationszug durch die Innenstadt sowie eine Kundgebung und Bühnenprogramm auf dem Marktplatz geplant. Außerdem wird ein queerer Gottesdienst in der Bonifatius-Kirche angeboten. Oberbürgermeister Dieter Krone (parteilos) spricht von einem "starken Signal Gleichberechtigung, Vielfalt und Toleranz".

Schlagwörter zu diesem Artikel Homosexualität