Stand: 02.05.2025 13:22 Uhr Sportwagen brennt aus - Flammen greifen auf Wohnhaus über

In Lingen (Landkreis Emsland) ist ein Einfamilienhaus durch ein Feuer stark beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, war das Feuer am Montagabend zunächst in der angrenzenden Garage ausgebrochen. Ein Sportwagen darin brannte vollständig aus. Eine Bewohnerin kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Flammen bereits auf den Dachstuhl des Hauses übergegriffen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 300.000 Euro. Nach Angaben einer Polizeisprecherin war die Rauchentwicklung so stark, dass auch die Nachbarinnen und Nachbarn ihre Häuser kurzzeitig verlassen mussten. Warum das Feuer in der Garage ausbrach, ist derzeit noch unklar.

