Stand: 20.04.2022 07:48 Uhr Lingen: Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Am Dienstagnachmittag sind auf der B213 zwischen Bawinkel und Lingen ein Auto- und ein Motorradfahrer zusammengestoßen. Der 20-jährige Fahrer eines VW Golf war auf der Lingener Straße in Richtung Bawinkel unterwegs. Als er nach links abbog, übersah einen 56-jährigen Motorradfahrer, der die Bundesstraße in Richtung Lingen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der 56-jährige wurde dabei lebensgefährlich und der 20-Jährige leicht verletzt. Die Schadenshöhe stand Polizei am Mittwoch bislang noch nicht fest. Durch den Unfall kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen: Die B213 war während der Aufräum- und Bergungsarbeiten voll gesperrt.

