Lingen: Deutsche Wetterdienst überprüft Messwerte

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) überprüft Messwerte an der Wetterstation in Lingen jetzt mit einem zusätzlichen Sensor, weil dort auffällig viele Hitzerekorde gemessen werden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Mit dem zusätzlichen Fühler wollen die Meteorologen mögliche Ursachsen für die Extremwerte finden, so ein DWD-Sprecher. In Lingen war zuletzt in dieser Woche 30,7 Grad gemessen worden - die höchste Temperatur bundesweit. Im kommenden Jahr soll eine neue Wetterstation in Lingen eingerichtet werden.

