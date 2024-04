Stand: 18.04.2024 08:45 Uhr Lieferwagen fährt frontal gegen Lkw: 22-Jähriger in Lebensgefahr

Bei einem Unfall zwischen einem Transporter und einem Lastwagen auf der B70 bei Fresenburg (Landkreis Emsland) ist ein 22-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Das teilt die Polizei Meppen mit. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch auf gerader Strecke im Ortsteil Melstrup. Der Lieferwagen des 22-jährigen Fahrers geriet den Angaben zufolge in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem 40-Tonner. Der Lieferwagenfahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Der 52-jährige Fahrer des Lastwagens wurde nicht verletzt. Die genaue Ursache des Unfalls wird noch ermittelt.

VIDEO: Frontalkollision bei Fresenburg: Mann lebensgefährlich verletzt (1 Min)

