Stand: 31.07.2020 12:08 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Leitfaden für Maskenpflicht in Nordwestbahn

In Bussen und Bahnen herrscht Maskenpflicht. Der Mund-Nasen-Schutz gilt als eines der wichtigsten Werkzeuge, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Nach wie vor gibt es aber Menschen, die sich weigern, im Öffentlichen Nahverkehr eine Maske zu tragen. Die Pflicht durchzusetzen, liegt derzeit meist in den Händen der Mitarbeiter der Verkehrsgesellschaften. Mit Durchsagen oder Hinweisen sollen sie die Fahrgäste an die Pflicht erinnern. Kein einfacher Job - vor allem ohne rechtliche Grundlage.

Keine Masken in Geschäftsbedingungen

"Wir können natürlich die Fahrgäste auffordern, die Maske zu tragen, wir können sie auch höflich darum bitten. Allerdings sind uns dann irgendwann die Hände gebunden", erklärt der Sprecher der Nordwestbahn, Steffen Högemann. Nicht die Bahn-Unternehmen hätten die Maskenpflicht beschlossen, sondern das Land. Deshalb ist nicht das Bahnunternehmen, sondern die Polizei dafür zuständig, dass sich alle daran halten. In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bahnunternehmens ist geregelt, dass man ohne gültiges Ticket aussteigen muss. Masken spielen darin keine Rolle. Es gäbe zwar die Möglichkeit, die Fahrgäste mit dem Hausrecht des Zuges zu verweisen. "Das gilt aber nur dann, wenn die Fahrgäste tatsächlich auch die Gesundheit von anderen Fahrgästen oder unserer Mitarbeiter gefährden."

Gewerkschaft: Hausrecht statt Leitfaden

Bei der Nordwestbahn soll es deshalb nun einen Leitfaden geben, wie Angestellte mit schwierigen Situationen umgehen können. Nicht genug, meint die Gewerkschaft deutscher Lokführer (GdL). Gewerkschaftsführer Claus Weselsky fordert, die Maskenpflicht ins eigene Hausrecht aufzunehmen. Die Durchsetzung der Maskenpflicht dürfe nicht auf das Personal im Zug abgewälzt werden.

Kontrollen in Bremen

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) hat unterdessen angekündigt, dass Ordnungsamt und die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) künftig gemeinsam in öffentlichen Verkehrsmitteln Kontrollen durchführen sollen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 31.07.2020 | 12:00 Uhr