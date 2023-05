Stand: 15.05.2023 12:58 Uhr Lebensgefahr: Radfahrerin in Spelle von Lkw erfasst

Auf einer Kreuzung in Spelle (Landkreis Emsland) ist am Montag eine Pedelec-Fahrerin von einem Sattelzug erfasst worden. Die 62-Jährige wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Laut Polizei übersah die Pedelec-Fahrerin den Sattelzug, der an der Kreuzung im Speller Ortsteil Venhaus Vorfahrt hatte. Die Frau wurde in Osnabrücker Krankenhaus gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 15.05.2023 | 13:30 Uhr