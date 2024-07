Landwirt findet Leiche in Melle - Obduktion soll Identität klären Stand: 30.07.2024 14:44 Uhr Nach dem Fund einer männlichen Leiche im Ortsteil Wellingholzhausen in Melle soll heute Nachmittag die Obduktion erfolgen. Es gibt Vermutungen, dass es sich um einen vermissten Unternehmer handelt.

Mit einem Obduktionsergebnis rechnet die Polizei frühestens am Abend. Die Identität des Toten sei nach wie vor unbekannt, sagte ein Polizeisprecher. Auch ob es sich um ein Verbrechen handelt oder der Tod des Mannes andere Ursachen hat, steht den Angaben zufolge nicht fest. Ein Landwirt hatte den Toten am Montag auf einem abgelegenen Waldweg in Melle (Landkreis Osnabrück) gefunden. Der Landwirt informierte die Polizei, die den Fundort absperrte und die Ermittlungen aufnahm.

Leiche in Wellingholzhausen: Ist es Vermisster aus NRW?

Auf Nachfrage des NDR teilte der Polizeisprecher mit, man könne nicht ausschließen, dass es sich bei dem Toten um einen vermissten Unternehmer aus Hüllhorst in Nordrhein-Westfalen handeln könnte. Kurz nach seinem Verschwinden war das Auto des 62-Jährigen in Wellingholzhausen aufgetaucht und wurde später in den Niederlanden gefunden. Auch das Mobiltelefon des Mannes war zwischenzeitlich in Melle geortet worden. Eine Leiche wurde bislang nicht gefunden. Der Polizeisprecher verwies im Hinblick auf den nun entdeckten Toten aber auch auf weitere Vermisste in der Region. Man müsse daher die Obduktion abwarten, betonte der Sprecher.

Vermisster Unternehmer: 37-Jähriger vor Gericht

Im März hatte die Polizei im Fall des verschwundenen Unternehmers in NRW einen 37-Jährigen festgenommen. Ermittlungen hatten laut Polizei den Verdacht eines Tötungsdelikts ergeben, inzwischen steht der Mann vor dem Landgericht Bielefeld. Das Landgericht teilte auf Anfrage mit, der Prozess werde zunächst normal weitergeführt. Sollte es sich bei der Leiche tatsächlich um den Unternehmer aus Hüllhorst handeln, werde das Gericht eine neue Beweisaufnahme anordnen, hieß es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 30.07.2024 | 13:30 Uhr