Landvolkverein: Offener Brief gegen geplante Biogasanlage

Der Öl- und Gaskonzern Shell möchte in Steinfeld (Landkreis Vechta) eine große Biogasanlage bauen. Die Pläne dazu polarisieren. In dieser Woche will der Rat entscheiden, ob die Gemeinde dem Vorhaben eine Chance gibt. Vor der Sitzung hat sich jetzt der Landvolkverein mit einem offenen Brief an die Politik gewandt. Der Brief wirft nochmals viele Fragen auf, etwa ob die Größe der Anlage für eine Gemeinde wie Steinfeld angemessen ist. Die Landwirte bezweifeln, dass die benötigte Menge Gülle und Mist im näheren Umkreis vorhanden ist. Sie befürchten unter anderem mehr Lkw-Verkehr und eine erhöhte Gefahr durch Tierseuchen. Sie wollen die Ratsmitglieder davon überzeugen, in der Sitzung am Donnerstag bei dem entsprechenden Beschluss mit "Nein" zu stimmen. Die Landwirte stellen aber klar: Ihr "Nein" zur Biogasanlage bedeute kein "Nein" zu erneuerbaren Energien. Man brauche aber ein Konzept, das zur Gemeinde passt.

