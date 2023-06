Stand: 21.06.2023 12:22 Uhr Bürger sammeln Unterschriften gegen Biogasanlage von Shell

Der Energiekonzern Shell plant in Steinfeld im Landkreis Vechta eine Biogasanlage. Dafür will der Rat den Flächennutzungsplan ändern - und zwar schon in der kommenden Woche. Diesen Beschluss will die Dorfgemeinschaft Harpendorf-Düpe vertagen lassen. Dafür sammelt sie jetzt Unterschriften. Schon seit längerem gibt es in der Gemeinde Stimmen gegen das Großprojekt. Einige Bürger haben zum Beispiel Sorge vor mehr Verkehr oder befürchten einen Wettbewerb zwischen Shell und bereits vorhandenen kleineren Biogasanlagen. Steinfelds Bürgermeister Sebastian Gehrold (parteilos) sieht die Bedenken, sie könnten aber nur in dem nachfolgenden Prüfverfahren ausgeräumt werden. Er geht noch immer von mehr Chancen als Risiken in dem Projekt aus. Der Bürgermeister stellt aber auch klar, dass der Ratsbeschluss noch kein abschließendes "Ja" zur Biogasanlage bedeute. Wenn sich während des Prüfverfahrens gute Gründe gegen die Anlage ergeben, dann werde sie auch nicht gebaut.

