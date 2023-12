Landkreise Cuxhaven und Emsland: Erneut Vogelgrippe ausgebrochen

Stand: 01.12.2023 15:38 Uhr

In zwei Geflügelbetrieben im Landkreis Emsland und im Landkreis Cuxhaven ist die Vogelgrippe ausgebrochen. In Lorup im Emsland mussten 18.000 Puten getötet werden, an der Wurster Nordseeküste in Cuxhaven 14.000.