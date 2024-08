Stand: 21.08.2024 12:04 Uhr Landkreis Osnabrück will Treffpunkt für verwaiste Eltern schaffen

Der Landkreis Osnabrück will künftig einen Treffpunkt für Menschen anbieten, die ein Kind verloren haben. Mitte September soll es zum ersten Mal einen solchen Selbsthilfe-Treff in Osnabrück geben. Es gehe darum, sich auszutauschen, beizustehen und zu verstehen, teilte der Landkreis mit. Sollten ausreichend Menschen zusammenkommen, will der Landkreis eine neue Selbsthilfegruppe für verwaiste Eltern gründen. Wer Interesse an dem Treffen hat, wird gebeten, sich beim Landkreis anzumelden.

