Stand: 27.06.2023 11:34 Uhr Landkreis Osnabrück will Ärzte-Nachwuchs mit Geld locken

Der Osnabrücker Kreistag hat sich am Montag mit großer Mehrheit für ein Stipendien-Programm für angehende Ärzte ausgesprochen. Die Politiker wollen damit gegen den Landärzte-Mangel vorgehen. Wer im Ausland Medizin studiert, soll vom Landkreis Osnabrück 300 Euro im Monat erhalten. Im Gegenzug verpflichten sich die Studierenden, nach der Ausbildung im Landkreis Osnabrück zu arbeiten. Der Landkreis spricht gezielt Studierende im Ausland an, weil Medizin-Studienplätze in Deutschland knapp sind. Dafür ist das Studium im Ausland teurer. Ähnliche Förderprogramme gibt es bereits im Emsland und der Grafschaft Bentheim. Dort bekommen die Studierenden sogar 500 Euro im Monat.

