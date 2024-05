Stand: 10.05.2024 09:30 Uhr Landkreis Osnabrück will 2,5 Millionen Euro in Radwege stecken

Der Landkreis Osnabrück will in diesem Jahr rund 2,5 Millionen Euro in seine Radwege investieren. Das sei deutlich mehr als noch vor fünf Jahren durchschnittlich für den Aus- und Neubau der Radwege ausgegeben wurde, heißt es vom Landkreis. Bislang sind neun Bauprojekte geplant. In Melle soll ein komplett neuer Radweg in Richtung Landesgrenze NRW gebaut werden. Außerdem werden mehrere Radwege erneuert oder ausgebaut, zum Beispiel zwischen Hagen am Teutoburger Wald und Georgsmarienhütte oder zwischen Ankum und Kettenkamp. Der Landkreis Osnabrück arbeitet darüber hinaus zurzeit mit weiteren Behörden an einem kreisweiten Radverkehrskonzept. Dabei soll geschaut werden, wie zentrale Orte im Landkreis untereinander aber auch mit der Stadt Osnabrück per Radroute verbunden werden können.

