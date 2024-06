Tafel Niedersachsen bekommt ein neues Verteilzentrum in Börger Stand: 04.06.2024 06:45 Uhr In Börger (Landkreis Emsland) eröffnet ein neues Verteilzentrum für die Tafeln in Niedersachsen und Bremen. Dadurch soll die hohe Nachfrage bei den Tafeln besser bewältigt werden können.

Heute wird das Verteilzentrum in Börger offiziell eröffnet. Es ist das erste von zwei neuen Zentren, die in Niedersachsen entstehen sollen. Bei diesen Zentren soll vor allem von Herstellern gespendete Ware angeliefert, gelagert und an die Tafeln im Umkreis weitergeleitet werden. Dafür unterstützt das Land Niedersachsen den Tafelverband mit zwei Millionen Euro. "Wir retten somit noch mehr unverkäufliche Herstellerwaren und können diese zielgenau an mehr als 200.000 nachgewiesen bedürftige Menschen in Niedersachsen und Bremen weitergeben", sagt Uwe Lampe, Vorsitzender des Tafel-Verbandes Niedersachsen.

Hohe Nachfrage Tafel Niedersachsen und Bremen

Die rund 100 Tafeln in Niedersachsen und Bremen verzeichnen eine hohe Nachfrage. Im vergangenen Jahr mussten 30 Prozent der Tafeln einen Aufnahmestopp verhängen und 20 Prozent eine Warteliste. Jede zweite Tafel verlängerte die Ausgabezeiten.

Lebensmittel und Hygieneprodukte für Bedürftige

Den Angaben zufolge ist die Gemeinde Börger als Logistikstandort günstig gelegen, um von dort aus etwa 30 Tafeln in Niedersachsen zu versorgen. In Börger können demnach 400 Paletten für Trockenware sowie Kühl- und Tiefkühlwaren untergebracht werden. Angenommen werden Waren, die aus Überkapazitäten kommen, falsch etikettiert sind oder wegen kurzer Mindesthaltbarkeit zeitnah verbraucht werden sollen. Umliegende Tafeln haben die Möglichkeit, sich die Waren für Bedürftige liefern zu lassen oder abzuholen.

Spende von VW für Tafel Niedersachsen

Im vergangenen Jahr hat die Tafel Niedersachsen zudem eine Spende des Automobilkonzerns Volkswagen in Höhe von 650.000 Euro erhalten. Damit konnten mehrere Transporter und Kühlfahrzeuge angeschafft werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lebensmittelindustrie