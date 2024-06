Stand: 03.06.2024 15:07 Uhr Nach Tötung eines Polizisten: Trauerflor an Streifenwagen

Polizisten in Niedersachsen sollen an ihre Streifen- und Einsatzwagen Trauerflor anbringen, sagte Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) am Montag in Hannover. "Der Tod eines Polizisten in Mannheim ist entsetzlich und sehr traurig", so die Ministerin. Angesichts des Todes eines Polizisten wollte sie den Fall politisch nicht einordnen - dies sei nicht angemessen. Über die Auswirkungen könne beispielsweise bei der anstehenden Innenministerkonferenz gesprochen werden, sagte Behrens. Der Angriff ereignete sich bei einer Veranstaltung der islamkritischen Bewegung Pax Europa (BPE). Ein 25-jähriger Tatverdächtiger soll dabei am Freitag in der Mannheimer Innenstadt sechs Männer verletzt haben. Darunter war auch der 29-jährige Polizist - er erlag am Sonntagnachmittag seinen Verletzungen.

