Stand: 17.07.2024 06:52 Uhr Landkreis Osnabrück und IHK: Ausbau der A1 soll schnell starten

Der geplante sechsspurige Ausbau der A1 zwischen Münster und Osnabrück soll schnell beginnen, das fordern unter anderem der Landkreis Osnabrück und die regionale IHK in einem Brief an Verkehrsminister Wissing. Doch der Bau könnte sich verzögern. Anlass des Briefs ist, dass das Bundesverkehrsministerium das sogenannte ÖPP-Projekt zwischen Münster und Osnabrück eingestellt hat. Der Ausbau sollte ursprünglich in einer Kooperation von öffentlicher Hand und privaten Unternehmen umgesetzt werden. Das Bundesverkehrsministerium hat das Vergabeverfahren dafür jedoch beendet, weil die Angebote nicht wirtschaftlich gewesen seien. Die Kommunen und Wirtschaftsvertreter entlang der A1 zwischen Münster und Osnabrück befürchten nun, dass sich der Ausbau weiter verzögern könnte, wenn dieser nur mit Haushaltsgeldern finanziert wird.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 17.07.2024 | 08:30 Uhr