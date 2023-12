Stand: 12.12.2023 08:06 Uhr Landkreis Osnabrück erhöht Müllgebühren um fast 20 Prozent

Die Kosten für die Müllabfuhr im Landkreis Osnabrück werden erheblich teurer. Das hat der Kreistag am Montag beschlossen. Eine vierköpfige Familie zahlt zum Beispiel im nächsten Jahr 307 Euro für die Müllabfuhr - das sind rund 50 Euro mehr als in diesem Jahr. Laut Landkreis werden die Gebühren erstmals seit drei Jahren erhöht. In der vergangenen Woche hatte bereits der Landkreis Grafschaft Bentheim seine Abfallgebühren für das kommende Jahr beschlossen. Dort müssen die Bürger 2024 nicht mehr zahlen als in diesem Jahr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 12.12.2023 | 06:30 Uhr