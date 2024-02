Stand: 23.02.2024 10:35 Uhr Landkreis Osnabrück: Mehr als 11.000 Freiwillige sammeln Müll

Der Abfallwirtschaftsbetrieb im Osnabrücker Land ruft an diesem Wochenende zum gemeinsamen Müllsammeln auf. Mehr als 11.000 Freiwillige hätten sich bereits für die Aktion angemeldet, so der Entsorgungsbetrieb. Darunter sind demnach viele Vereine, Schulen und Nachbarschaftsgruppen. Sie wollen unter anderem Spielplätze, Parks und Waldwege von Abfall befreien. Im vergangenen Jahr kamen dabei insgesamt rund 32 Tonnen Unrat zusammen. Das Abfallsammelwochenende findet in diesem Jahr zum 21. Mal statt. Nach Angaben der Veranstaltenden ist die Zahl der Teilnehmenden seit den Anfangsjahren deutlich gestiegen.

