Stand: 15.10.2024 15:11 Uhr Landkreis Emsland hat 2.500 wohnungslose Menschen untergebracht

Der Landkreis Emsland hat Anfang des Jahres landesweit mit am meisten Wohnungslose in einer Unterkunft untergebracht. Das geht aus den Zahlen des Landesamtes für Statistik hervor. Demnach waren im Landkreis Ende Januar dieses Jahres 2.500 Obdachlose in Notschlafstellen, Wärmestuben oder anderen Wohnungsloseneinrichtungen untergebracht. Im Landkreis Diepholz waren es 2.000. Die beiden Kreise lagen damit landesweit auf Platz drei und vier. Insgesamt gab es zu Beginn des Jahren in Niedersachsen 33.000 vorübergehend untergebrachte Menschen - fast die Hälfte von ihnen war jünger als 25. Rund ein Drittel der Menschen kam aus der Ukraine.

