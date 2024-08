Stand: 22.08.2024 15:23 Uhr Kunden um sexuelle Dienstleistungen betrogen? Duo vor Gericht

Vor dem Landgericht Osnabrück muss sich am Donnerstag ein Duo verantworten, das Kunden um sexuelle Dienstleistungen betrogen haben soll. Laut Anklage hatte sich eine 32-Jährige auf verschiedenen Erotikportalen angeboten. Ihr 35-jähriger Partner habe mit den Freiern kommuniziert. Diese seien dann in eine Osnabrücker Wohnung gekommen und hätten das Geld im Voraus gezahlt. Die Frau soll das Zimmer schließlich unter einem Vorwand verlassen und das Geld dem 35-Jährigen Osnabrücker übergeben haben. Zu den Dienstleistungen sei es nicht gekommen, so die Staatsanwaltschaft. Den Angeklagten drohen mehrjährige Haftstrafen wegen gewerbsmäßigen Betruges in 14 Fällen. Das Urteil soll nächste Woche fallen.

