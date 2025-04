Stand: 07.04.2025 12:47 Uhr Erste Bilanz 2025: Mehr Reisende am Flughafen Münster/Osnabrück

Der Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) hat in den ersten drei Monaten des Jahres zwölf Prozent mehr Fluggäste gezählt als im Vorjahr. Insgesamt seien 124.000 Passagiere aus Greven (Nordrhein-Westfalen) abgeflogen. Der Flughafen begründete das unter anderem mit neuen Flugverbindungen und mit dem Streik zu Jahresbeginn. Damals seien etwa 7.000 Fluggäste an den FMO umgeleitet worden. In den kommenden Monaten rechnet der Flughafen allerdings mit Herausforderungen. Als Gründe nannte ein Sprecher unter anderem den verhaltenen Geschäftsreiseverkehr durch die aktuelle deutsche Wirtschaftslage und die Streichung der Lufthansa-Verbindung nach Frankfurt.

Weitere Informationen Deutliches Plus an Passagieren am Flughafen Münster-Osnabrück 30 Prozent mehr Fluggäste als 2023 hatte der Flughafen in Greven zwischen Münster und Osnabrück im vergangenen Jahr. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 07.04.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flugverkehr