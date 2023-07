Stand: 30.07.2023 08:59 Uhr Küchenbrand in Geeste: Kind und zwei Erwachsene verletzt

Drei Menschen, darunter ein siebenjähriges Kind, sind bei einem Brand in einem Wohnhaus in Geeste (Landkreis Emsland) verletzt worden. Sie kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftungen ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach war am späten Samstagabend ein auf dem Herd stehen gelassener Topf mit Öl in Brand geraten. Die Flammen griffen auf die Küche über. Selbst hätten die beiden Männer im Alter von 38 und 41 Jahren das Feuer nicht mehr löschen können. Die Feuerwehr rückte mit 20 Kräften an und löschte die Flammen. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 30.07.2023 | 10:00 Uhr