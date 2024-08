Stand: 27.08.2024 09:35 Uhr Krankenhaus in Ostercappeln soll weiter genutzt werden

Auch nach dem Ende des St. Raphael Krankenhauses in Ostercappeln (Landkreis Osnabrück) im kommenden Jahr soll der Standort weiter genutzt werden. Das hat der Kreistag des Landkreises Osnabrück am Montagabend in einer Sondersitzung beschlossen. Nach dem Willen der Politikerinnen und Politiker sollen Kranke und Verletzte auch nach August 2025 in Ostercappeln versorgt werden können - sowohl ambulant als auch stationär. In welcher Form und in welchem Umfang ist noch offen - ebenso wer der Träger sein könnte. Landrätin Anna Kebschull (Bündnis 90/Grüne) sprach von einem regionalen Gesundheitszentrum. Die AfD forderte in der Sitzung, dass der Landkreis das Krankenhaus St. Raphael in seiner bisherigen Form übernimmt und weiterführt. Alle anderen Parteien und auch die Kreisverwaltung hatten diese Option allerdings wegen der hohen rechtlichen und finanziellen Risiken schon vor der Sitzung verworfen.

