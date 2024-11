Stand: 25.11.2024 16:12 Uhr Kran kippt nach Ausweichmanöver bei Quakenbrück um

Ein 59-jähriger Fahrer ist am Montagvormittag bei Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) mit einem 65-Tonnen-Kran umgekippt. Laut Polizei war er zuvor einem entgegenkommenden Lkw ausgewichen. Dazu sei er mehrere Meter über den Grünstreifen gefahren, auf dem das Fahrzeug immer weiter einsackte. Er habe dann nicht mehr verhindern können, dass der Kran umkippt, so die Polizei. Ersthelfer befreiten denn 59-Jährigen aus der Fahrerkabine. Er kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Laut Polizei ist bei dem Unfall Diesel ausgelaufen, weshalb die Untere Wasserschutzbehörde informiert worden sei. Um den Kran zu bergen, musste eine Telefonleitung abmontiert werden. Der bislang unbekannte Unfallverursacher flüchtete laut Polizei vom Unfallort. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05431) 90 77 60 zu melden.

VIDEO: Kranwagen kippt in Quakenbrück um (1 Min)

