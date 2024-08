Stand: 09.08.2024 12:00 Uhr Kostenlose "Lütti"-Fahrten enden: Hält der Erfolg an?

Ab Freitagabend sind die Fahrten mit dem On-Demand-Bus "Lütti" im Landkreis Osnabrück nicht mehr kostenlos. Das Modellprojekt war im April in den Gemeinden Bramsche, Melle und der Samtgemeinde Bersenbrück gestartet. Die kostenlosen Fahrten sollten dabei helfen, das Angebot bekannter zu machen. Dieser Plan ging offenbar auf: In den ersten drei Monaten hätten sich rund 10.000 Menschen für das Angebot registriert, berichtet der Landkreis Osnabrück. Außerdem soll "Lütti" insgesamt 12.000 Fahrgäste befördert haben, wobei die Hälfte der Fahrten in Melle stattfanden. Laut Projektleiter Marcel Paul wurde der Bus vielfältig genutzt: von Familien, die ihre "Eltern-Service-Fahrten" mithilfe des "Lütti" reduzierten, bis zu Fahrradfahrenden, die bei schlechtem Wetter auf den Bus auswichen. Ob der Erfolg auch anhält, wenn die Fahrten nicht mehr kostenlos sind, muss sich nun zeigen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr